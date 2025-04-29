韩美首脑会谈在即 朝野担忧美方要求提高国防支出

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美首脑会谈将于25日举行，韩国朝野对美方的国防支出要求可能造成的预算压力表示担忧。共同民主党议员洪起元18日下午在国会外交统一委员会全体会议上表示，外媒报道称美国要求韩国将国防支出提升至国内生产总值 （GDP）的3.8%，这一要求相当罕见。洪起元指出，历届美国政府从未就韩国国防开支提出异议，政府有必要确保在预算可承受的范围内达成协议。国民力量党议员印曜翰也表示，美国要求的金额折算成人均，韩国为940万韩元，而日本仅为600万韩元，非常令人不悦，防卫费分担金问题也令人十分担忧。国民力量党还就韩国军方发布北韩拆除对南扩音器的消息提出批评。韩军本月9日称北韩正在拆除部分对南扩音器，但北韩劳动党中央委员会副部长金与正于14日对此予以驳斥。国民力量党议员金起炫指出：“总统只关注自己想看到的信息，结果欺骗了国民。”该党议员金基雄也指责称，这一局面是韩方单方面解读造成的，必须调查事件经过并追究相关责任。另外，共同民主党要求政府制定态度鲜明的对日政策。共同民主党议员洪起元指出，日本政要在光复节参拜靖国神社，并加大对独岛领土权的主张力度。韩国对此采取克制态度，但不应让日本误以为韩国会一味容忍。该党议员尹厚德称，总统在光复节未就历史遗留问题作出有力表态。