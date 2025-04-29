美专家：美俄会谈无果 特朗普或寄望韩美会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国专家预测，美国总统唐纳德·特朗普在最近举行的美俄首脑会谈上未能取得实质性外交成果，他将可能在25日举行的韩美首脑会谈中寻求具体突破。美国战略与国际问题研究中心（CSIS）韩半岛事务专家维克多·车当地时间18日在该机构主办的播客节目中评价称，对特朗普总统来说，15日在阿拉斯加举行的美俄首脑会谈并非重大胜利。美俄会谈被比作2019年特朗普与北韩国务委员长金正恩在河内举行、无果而终的美北首脑会谈。维克多·车透露，美俄首脑会谈未按照原定计划共进午餐即告结束，这与特朗普当时在河内会谈提前离场、未能达成协议的情况类似。他补充道，特朗普不喜欢接连失败，因此可能希望在下周的会谈中取得成功，这或许是韩美首脑会谈的积极信号。此外，CSIS高级顾问塞勒预计，特朗普和韩国总统李在明在首脑会谈上的气氛将会十分融洽。塞勒认为两位领导人能够在一定程度上建立良好关系。李在明总统至少会展现出其能够成为美国总统的伙伴，并不逊于任何保守派人士。塞勒预计，特朗普与乌克兰总统泽连斯基今年2月在白宫会晤时的“外交灾难”将不会在韩美会谈上发生。他认为，特朗普尊重韩国，也了解李在明当选总统以来的政治历程，因此认定李在明值得信赖。塞勒认为，对北韩政策合作将会成为韩美首脑会谈的重要成果。他表示，韩美首脑都有意与北韩开展首脑外交。