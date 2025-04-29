韩国银行总裁：国内外不确定性较高 内需呈复苏趋势

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国银行总裁李昌镛表示，鉴于国内外不确定性仍然较高，将密切关注经济、物价、金融稳定情况，决定基准利率。李昌镛19日在国会企划财政委员会进行韩国银行工作报告时表示，综合考虑到韩国的经济状况，去年10月以来已四次下调基准利率，共下调100个基点。在此过程中，同时评估了家庭负债、汇率等风险，并相应调整了降息速度。李昌镛对韩国经济进行评估时表示，尽管今年年初之前经济增长低迷，但由于经济信心有所改善，第二季度经济增长出现反弹。预计执行补充预算后，今年下半年将以内需为中心持续出现经济复苏。李昌镛还表示，中国等主要国家和美国的贸易谈判进展，以及内需复苏速度等方面的不确定性仍然很高。在物价方面，李昌镛表示，受气象条件恶化的影响，农产品价格可能出现一定波动，但由于国际油价稳定、需求压力较低等因素，预计消费者物价上涨率将维持在2%左右。李昌镛还表示，在金融稳定方面，国内金融系统整体保持稳定，但由于地方建设、房地产市场低迷、个体户等弱势借款人债务偿还压力加重，贷款逾期率呈上升趋势。他还指出，自6月27日措施出台以来，首尔市过热的房地产市场和家庭债务增速有所放缓，但首尔部分地区房价仍然高涨，未来房价是否趋于稳定仍需观察。此外，李昌镛提到，外汇市场波动较大，韩元兑美元汇率在1300韩元左右大幅波动。