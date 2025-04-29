韩国受西屋协议限制无法进军北美和欧洲等市场

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府与捷克杜科瓦尼核电站签订的价值26万亿韩元的合同，被誉为一项重大成就，但因与美国西屋电气公司达成的协议而无法进军北美、欧洲和乌克兰等主要核电市场。去年7月，韩国水力原子力公司（简称“韩水原”）被选为捷克核电站的优先谈判对象。其竞争对手美国西屋电气公司以韩水原盗用其核心技术为由提起诉讼，6个月后双方达成和解。据报道，当时并未披露的协议内容包括，每出口一座核电站，韩水原将向西屋支付至少1万亿韩元的物品、劳务购买和技术使用费；在自主开发并出口小型模块化反应堆（SMR）等新一代核电站时，还需经过审查，以确保未使用西屋技术。而且这是50年的长期合同。这份“羞辱性合同”引发了争议，韩水原为了核电订单而接受了过于不利的条件。韩水原抗辩称，这份合同并非羞辱性合同，但根据保密协议，难以核实具体内容。据悉，韩水原与西屋达成协议，今后将不会在北美和欧洲市场接受核电站新订单。协议规定，西屋将在北美、欧洲、日本、英国和乌克兰接受新核电站订单，而韩水原只能在中东、东南亚和部分非洲国家开展核电站项目投标活动。事实上，在签署协议前后，韩水原已放弃进入瑞典、波兰等欧洲市场的计划。韩国总统办公室已下令对该合同的全部细节进行调查。