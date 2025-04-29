李在明：通过韩美合作和南北对话推进三阶段无核化政策

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明就北韩核问题政策表示，第一阶段冻结核与导弹，第二阶段进行削减，第三阶段实现无核化。李在明在接受日本《读卖新闻》的采访时就如何看待北韩核问题的提问表示，韩国政府的政策方向是韩半岛无核化。李在明强调，韩国政府将保持与美国的紧密合作，同时通过南北间积极对话，创造能够从冻结核武、削减核武过渡到废弃核武的条件。这是李在明首次提及三阶段无核化解决方案。李在明还表示，比起推行对抗性政策，更应寻求和平共存、相互承认与尊重的共同繁荣之路。韩国有必要先迈出一步，敞开大门，为对话的开展努力寻求合作道路，从而缓和敌对状态。李在明指出，韩半岛的和平与稳定对韩国很重要，对包括日本、中国、俄罗斯在内的东北亚地区的和平与稳定也十分重要。围绕开拓北极航道这一新计划，美国、俄罗斯、北韩、韩国和日本有望开启合作之路。李在明在采访中还提到了韩中关系。当被问及今后将如何推进对华关系时，李在明指出，无论从地理还是经济上，中国都是无法分割的近邻。韩中关系中既有竞争、合作，也存在对抗和对立，必须综合考虑各种因素加以管理。韩国总统室21日公布了李在明19日接受《读卖新闻》采访的问答概要。李在明将于23日访问日本并举行韩日首脑会谈。