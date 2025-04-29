美智库：北中边境附近建有北韩战略导弹基地

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国智库战略与国际研究中心（CSIS）专家当地时间21日表示，距离北韩与中国边境27公里的平安北道新丰洞修建有一个部署洲际弹道导弹（ICBM）及发射设备的导弹基地。CSIS韩半岛专题网站“超越平行线”（Beyond Parallel）发布了介绍北韩新丰洞导弹基地的报告。报告根据上月11日拍摄的卫星照片，对基地的地下入口、地下设施、指挥部、支援构筑物等进行了分析。报告推断，该基地始建于2004年，至2014年结束，此后或进行了与中程弹道导弹（IRBM）、洲际弹道导弹研发有关的改建工作。报告指出，目前无法确认部署在该基地的导弹型号。但根据对卫星照片的初步分析结果，可以推断基地部署有6至9枚可搭载核弹头的火星15型和火星18型洲际弹道导弹、未公开的新型洲际弹道导弹、移动式导弹发射车（TEL），以及运营该设备的旅团级部队。报告分析称，新丰洞导弹基地和桧中里等北韩其他战略弹道导弹基地是北韩持续升级的弹道导弹战略、核威慑和核打击能力的核心组成元素。据推测，北韩拥有15至20个弹道导弹基地，但从未对外公开。美北无核化谈判也从未涉及导弹基地的处理问题。报告指出，部署在北韩战略导弹基地的弹道导弹或对东亚和美国本土构成潜在核威胁。