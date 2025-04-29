总统室：韩日首脑或有望达成超越“金大中-小渊惠三宣言”的协议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统室就23日韩日首脑会谈发布新联合宣言的可能性表示，存在值得国民期待的内容。韩国总统室发言人姜由桢21日在龙山总统室举行例行记者会。当被问及此次韩日首脑会谈有望取得怎样的成果时，姜由桢作出上述答复。此前，李在明在接受日本《读卖新闻》的采访时表示，希望能够发表一份超越金大中-小渊惠三联合宣言的新联合宣言。姜由桢指出，李在明的这一言论体现了他出于务实外交和国家利益考量，继续推动改善韩日关系的决心。韩国元首在访美前首先访日，是自前总统李承晚以来的首次。联合宣言也可被视为回应国民希望将这一历史性意义载入协议的愿望。不过姜由桢也表示，由于尚有待最终协调，无法告知是否会形成首脑协议,以及协议内容将达到何种程度。另外，李在明在采访中表示推翻慰安妇协议不可取。对此，姜由桢指出，这一言论的宗旨在于正视历史，但同时也要面向未来前行。李在明还在采访中提到，必须真诚道歉直至对方受伤的心灵得到治愈。姜由桢表示，日本首相石破茂在光复节致辞中时隔13年使用了“反省”这一表述，但因向靖国神社供奉祭品而被冲淡。李在明转达了韩国国民的心声，即在形成全民共识之前，无法认为日方的反省和道歉是充分的。另外，姜由桢就韩国加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）一事表示，正在从国家利益角度进行评估，但尚无法断言最终结论。李在明总统认为，当前国际局势充满挑战，韩日关系必须改变，尤其是两国在经济领域的合作关系变得十分重要。