韩政府推进修改《韩美原子能协定》 或在韩美首脑会谈上讨论

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据悉，韩国政府正推进修改《韩美原子能协定》。据韩国外交消息人士21日透露，韩美两国正着手讨论修改《原子能协定》。若讨论取得进展，相关议题或在本月25日举行的韩美首脑会谈上进行讨论。根据现行《韩美原子能协定》，韩国须获得美国同意方可生产丰度20%的浓缩铀，且不得对使用过的核燃料进行后处理。此外，韩国仅被允许开展无法用于核武器的核燃料再处理技术研究。因此，为了实现包括浓缩和后处理在内的核燃料完整循环，韩国政治界一直呼吁修改该协定。现行《韩美原子能协定》于2015年修改，有效期至2035年。韩国政府之所以提前10年推进修改，是希望借美方加大对贸易和国防领域施压的机会，争取获得有利于韩国的结果。韩国政府高层官员本月14日与媒体见面时表示，希望借此次机会，向美方提出要求，进一步推动韩国核电产业的发展。不过由于高浓缩铀和通过后处理提取的钚可用于生产核武器，尚不清楚美国会否同意修改协定。韩国政府也意识到了这一点，因此不断强调核能在产业、环境等领域的和平利用。外交部长官赵显本月18日在国会表示，无论是核武装论，还是培养潜在核能力的说法，都对谈判毫无帮助。我们希望获得的是产业和环境方面的和平利用权利。外交部官员表示，韩国政府正致力于不断加强韩美间关于核能和平利用的合作。