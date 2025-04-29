韩通商交涉本部长与美国贸易代表会晤 协调韩美首脑会谈议题

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明和美国总统特朗普将于当地时间25日举行首脑会谈。在韩美首脑会谈进入倒计时四天之际，韩国高级官员于当地时间21日在华盛顿与美方就会谈议题进行最后协调。据悉，正在美国进行访问的韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九,当天下午与美国贸易代表贾米森·格里尔举行会晤。韩美首脑会谈即将于25日在美国白宫举行。在此背景下，双方可能对韩美首脑会谈的贸易相关议题进行最终调整。此外，韩国产业通商资源部长官金正官将于22日抵达华盛顿。他将相继会见美国商务部长霍华德·卢特尼克、能源部长克里斯·赖特等美方主要人士。韩国外交部长官赵显也于韩国时间21日启程赴美，预计将于美国东部时间21日晚些时候抵达华盛顿。据悉，赵显此次突然访问美国，未能乘坐直飞华盛顿杜勒斯国际机场的航班，而是选择了经由美国其他城市转机抵达华盛顿的航班。但赵显与美国国务卿马尔科·鲁比奥等美国主要人士的会晤日程仍在协调中。在韩日首脑会谈即将举行之际，外长不随总统出访日本，而是单独访问美国的情况十分罕见。因此，有观点认为，韩美或在首脑会谈筹备过程中出现了需要高层出面才能解决的突发变数。韩美首脑会谈主要议题包括美方所提出的同盟现代化、扩大驻韩美军战略灵活性、加强同盟贡献、关税谈判等经贸事宜，韩方则推进修改《韩美原子能协定》。有观点认为，美国侧重于牵制中国，要求韩方在对华牵制上的参与程度可能高于韩国预期，或者美国对韩方提出的原子能协定修改方向存有疑虑。