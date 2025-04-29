韩日两国首脑会谈后召开联合记者会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明与日本首相石破茂23日在日本首相官邸进行了约113分钟的首脑会谈。会谈首先以小型会晤形式进行，仅限少数随行人员参加，随后举行了扩大会议。最后两位领导人举行联合记者会，向外界公布了会谈成果。李在明表示，在与石破茂首相会谈中，就多项议题进行了坦诚交谈，并同意发表首脑会谈的内容，这是17年来的第一次。李在明表示，以今天为契机，两国首脑之间的穿梭外交得以重启，这表明韩日关系在韩国恢复民主后迅速走上了正轨。李在明说，在今天的会谈中，我和石破茂首相深入讨论了韩日关系的发展方向和主要务实合作方案、韩半岛和平与北韩问题、以及主要全球议题等。在经济领域，双方讨论了氢能、人工智能等未来产业发挥协同效应的合作方向；在社会领域，双方一致认为，有必要共同应对低生育、老龄化、首都圈密集、农业、灾难安全等两国面临的共同问题。为了共享政策经验、共同摸索解决方案，决定成立政府间的磋商机制。在人际交流方面，两国决定增加打工度假次数，扩大韩日两国青少年体验和了解彼此文化的机会，以迎接1200万人员交流时代。在安全领域，两国再次确认了韩半岛完全无核化和构建持久和平的意志，决定在对北韩政策方面继续保持密切合作。李在明接着表示，在瞬息万变的国际形势下，我们一致认为，韩日以及韩美日之间坚定不移的合作至关重要，韩日关系的发展将形成加强韩美日合作的良性循环。与此同时，两位首脑还决定，为今年10月在韩国庆州召开的亚太经合组织领导人非正式会议和韩日中首脑会议的成功举办进行合作。石破茂表示，在两国战略环境日益严峻的情况下，两国以及日美韩三国合作的重要性日显突出。对此，我与李在明总统就任之后就达成了共识，令人欣慰。石破茂接着强调，我对两国重启穿梭外交表示欢迎，两国虽然持续进行广泛交流，但是作为近邻，仍存在着难题，不过我们会推行一贯政策。石破茂表示，与李在明总统就广泛议题进行了有益的意见交流。在经济和安全领域，双方一致同意，在目前的战略环境下，将加强两国间的战略沟通。石破茂还表示，值此艰难时刻，两国政府和国民正如日韩邦交正常化60周年的标语那样，两国应携手迈向更美好的未来。两国首脑会谈结束后，两位领导人举行联合记者会，并共进了晚宴。李在明总统将于24日上午与日本政界人士举行会晤，听取韩日关系发展方案之后，为举行韩美首脑会谈前往美国。