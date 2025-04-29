韩国总统李在明抵达美国 开启为期三天访美之行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明结束对日本的访问，开启为期3天的美国之行。李在明于韩国时间25日3时50分许抵达位于美国华盛顿特区的安德鲁斯联合基地。韩国外交部长官赵显、驻美大使馆临时代办李准镐（音）夫妇和美国礼宾司副司长艾比·琼斯、上校约书亚·金前往基地迎接。李在明将首先与在美侨胞举行晚餐座谈会，勉励当地侨胞社区。韩美首脑会谈将于韩国时间26日凌晨举行。会谈后，李在明将与美国总统特朗普共进午餐。预计两国元首将在会谈上就关税协议细节、韩美同盟现代化、北韩核问题等展开讨论。外界关注两国将在国防支出提高、战时作战指挥权移交、《韩美原子能协定》修改等敏感问题上展开何种程度的商讨。此外，经济代表团随同李在明访问美国。代表团成员包括三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、LG会长具光谟、韩华副会长金东官等人。两国或在李在明访美期间公布关税协议的具体投资规模与计划。韩国总统室全力推动会谈取得成功。总统室秘书室长姜勋植已于24日启程赴美。他表示，政府和民间将齐心协力，全力支持首脑会谈取得成功。李在明还将出席两国商业界人士参加的商务圆桌会议，并受邀在美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发表演讲。26日，李在明将前往费城，参观韩华海洋收购的费城造船厂（Philly Shipyard）。