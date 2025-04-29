北韩在韩美首脑会谈前试射新型防空导弹 金正恩观摩

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：北韩在韩美联合军演和韩国总统访美期间试射新型防空导弹。据朝中社报道，北韩导弹总局23日试射了两种性能经改良的新型防空导弹，国务委员长金正恩观摩试射活动。报道称，经评估，新型防空导弹武器系统在拦截无人机、巡航导弹等各种空中目标方面具备优越的快速反应作战能力，其运行及反应方式具有独创性和独特技术基础。经改良的两种导弹的技术特点非常适合消灭各种空中目标。朝中社公开了数张导弹命中空中目标的照片，但未公开导弹发射台等设备。这是朝中社首次公开成功拦截巡航导弹的照片。新型导弹的外观与俄罗斯“道尔”防空导弹相似。北韩于今年3月宣布正式量产新型防空导弹，该导弹疑似借助俄罗斯技术进行了改良。分析认为，北韩此举不仅旨在提升无人机的应对能力，也意在推动防空导弹多样化，加强防空网，未来或搭载到新型“崔贤”级驱逐舰上。此外，朝中社报道称，金正恩在党代会举行之际，就国防科学研究部门必须贯彻的重要任务作出指示。北韩预计将于今年底或明年初召开劳动党第9次代表大会，目前正致力于构建现代战争中必不可少的防空体系。北韩于去年4月韩美空演期间试射新型防空导弹，并于今年3月宣称成功试射已投入量产的最新型防空导弹。此次试射正值李在明访问日本和美国期间。分析指出，虽然试射具有回应韩美联合军演的性质，但导弹射程短且属防御性武器，也体现出北韩的克制。