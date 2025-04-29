李在明感谢在美侨胞为巩固韩美同盟作贡献

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明与在美侨胞见面时表示，侨胞通过不懈努力与奉献，提高了韩国人的地位，并为进一步巩固繁荣与和平的韩美同盟作出了贡献，对此致以谢意。李在明当地时间24日下午在美国华盛顿特区的一家酒店举行“在美同胞晚餐座谈会”。他在座谈会上表示，在陌生的美国土地上，将无数逆境化为机会的各位同胞才是照亮祖国未来的珍贵光芒。李在明强调，包括首位韩裔联邦参议员安迪·金在内，在美同胞在联邦政府、州政府、议会、法院等各处发挥领导能力，为祖国增光添彩；同时，还有同胞不断开拓韩美两国的经济版图，令人自豪。李在明提及《K-POP：猎魔女团》的走红时表示，韩国国民所熟悉的紫菜包饭和方便面已不再仅属于韩国人，韩国文化内容的强大力量正令美国民众为之欢呼。李在明表示，将集中所有这些变化的力量，踏上开启七十二年韩美同盟新道路的重要旅程。明天，他将与特朗普总统举行首脑会谈，共同探索应对国际秩序的急剧变化、发展韩美同盟的方案。李在明表示，起步于军事同盟的韩美同盟如今已发展成为超越经济同盟、涵盖科技合作的未来型全面战略同盟。他相信作为韩美同盟坚实可靠的侨胞们，将与韩国政府一起踏上创造新历史的旅程。李在明还表示，将进一步加大同胞社区所需的扶持力度，全力解决在美同胞关切的双重国籍、投票权年龄下调等问题，同时完善投票场所与机制，确保每位侨胞都能履行作为大韩民国主权拥有者的责任与义务。出席当天座谈会的有150余名在美侨胞，包括联邦参议员安迪·金、光复会华盛顿分会长文淑、驻美大使临时代办李准镐（音）等。