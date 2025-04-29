《商法》第二次修正案通过国会 国民力量党谴责称“经济内乱法”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：《商法》第二次修正案25日在共同民主党的主导下通过国会全体会议。修正案的核心内容为，资产2万亿韩元以上的上市公司必须实行旨在加强小额股东议决权的累积投票制；此外，与其他董事分开选举的监查委员人数从1人增至2人。为阻止法案通过，国民力量党自24日起展开冗长辩论且拒绝参与投票；改革新党议员则投了弃权票。共同民主党对法案通过表示欢迎，称这一举措让韩国综指离5000点目标更近一步。党首郑清来称，法案确保了董事会组成人员的多样性，一般股东也将能够参与决策。国民力量党则反驳称，外国资本可能威胁企业经营权。该党紧急对策委员会委员长兼党鞭宋彦锡表示，法案将打击企业的投资意愿,使企业流向海外，从而导致经济增长动力流失。宋彦锡敦促李在明行使重议要求权，并表示将针对《黄色信封法》、《商法》修正案采取包括向宪法法院起诉在内的法律措施。旨在加强劳动者集体行动权、禁止企业对罢工损失索赔的《黄色信封法》已于24日在共同民主党的主导下通过国会全体会议。另外，共同民主党正在推进修改三大特检法修正案。主要内容为特检组增员和延长调查期限。国民力量党反对称，这是为了转换政治局势、针对明年地方选举的政治特检。