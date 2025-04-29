关税冲击显现 韩对美电动汽车和钢铁出口骤减

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：受美国本土生产扩大及销量下滑影响，上月韩国对美国电动汽车出口同比减少将近100%。韩国汽车移动产业协会（KAMA）24日援引关税厅进出口统计数据显示，上月韩国对美电动车出口仅164辆，较去年同期（6209辆）骤减97.4%，创下2021年电动汽车出口启动以来的单月最低值，也是今年首次出现单月减幅接近100%的情况。出口骤减的主要原因在于美国取消电动汽车补贴导致本土销量下降，再加上电动汽车出口大户现代汽车和起亚汽车为应对关税，扩大了美国本土产量。与此同时，上月韩国对美钢铁出口同比骤减逾25%。据韩国贸易协会24日消息，7月对美钢铁出口额为2.8341亿美元，较去年同期（3.8255亿美元）下降25.9%。这是自2023年1月以来的最大减幅；从出口额来看，也是自2021年3月以来的最低值。7月对美钢铁出口量为19.4万吨，同比下降24.3%，为2023年1月（17.4万吨）以来的最低值。特朗普政府今年3月宣布对钢铝制品征收25%关税，6月又将税率上调至50%。关税开征后，韩国对美钢铁出口量仍保持在月20万吨以上，但7月骤减至19.4万吨，时隔1年6个月首次跌破20万吨。业界担忧，日本制铁收购美国钢铁公司（US Steel）的效果将从明年起正式显现，届时韩国产钢铁在美国市场的生存空间或将进一步缩小。此外，美国不久前将钢铝关税适用对象扩大至407种衍生产品，关税冲击或将波及整体出口。