能源超级周25日拉开帷幕 气候博览会、APEC能源部长会议接连举行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：“能源超级周”将于25日至29日在釜山会展中心（BEXCO）及APEC世峰楼举行。超级周期间将举行2025年气候产业国际博览会、清洁能源部长级会议和亚太经合组织（APEC）能源部长会议。据产业通商资源部介绍，超级周将吸引来自40多个国家的政府代表团、65个国际机构及组织、跨国企业共1300余名代表出席，同时有超过540家企业参加。2025年气候产业国际博览会（WCE）将于27日至29日在釜山会展中心举行，博览会由韩国政府、国际能源署（IEA）和世界银行联合主办。国务总理金民锡将致开幕词，国际能源署署长法提赫·比罗尔（Fatih Birol）、能源政策总负责人米歇尔·佩恩（Michelle Patron）等世界能源和气候领域的主要人士将发表讲话。博览会期间将举办12场全球大会，其中4场由国际能源署、世界银行、亚洲开发银行等国际机构主办。微软、谷歌、英伟达、通用电气公司等全球科技巨头将与会，共同商讨能源与人工智能、智慧能源、低碳创新战略等核心议题。包括三星电子、LG等韩国代表企业在内的540多家企业将参加博览会。博览会设6个展馆，展示海上风力、氢能、碳抵减等各领域创新技术。其中，本届博览会新设的能源高速公路馆中，韩国代表性的电力器材公司将展示新一代电网、高压直流输电（HVDC）技术、能源存储系统（ESS）、数字电力解决方案。此外，第16届清洁能源部长级会议和第10届创新使命部长级会议将于25日至27日在釜山会展中心举行。会议将以“激荡合作、繁荣未来”为主题，探讨清洁能源推广政策和技术创新方案。APEC第15次能源部长会议将于27日至28日在釜山APEC世峰楼和乐园酒店举行。21个成员经济体的部长及副部长级代表团、国际机构、民间企业的330多名人士出席，着重讨论强化电网基础设施和能源安全、稳定电力供应、利用人工智能推动能源改革等全球议题。