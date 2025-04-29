李在明：韩国是美国实现制造业复兴的最佳伙伴

Photo : YONHAP News

​韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明与韩美经济界主要人士会晤时表示，正如过去美国为韩国的超高速发展作出过贡献，如今拥有顶尖制造业技术实力的韩国将成为美国实现制造业复兴的最佳伙伴。李在明于韩国时间26日出席在美国华盛顿特区举行的“韩美商务圆桌会议：制造业复兴伙伴关系”活动。据韩国总统室介绍，李在明在讲话中勉励称，两国企业家是韩美合作的中枢。李在明建议两国在造船、核电等战略性产业，以及半导体、人工智能、生物科技等高新产业领域深化合作，以提高全球竞争力，并通过战略性投资与收购加强供应链合作，实现双赢的制造业复兴。李在明还提及美国海军在韩国战争中的出色表现，并表示将积极推进韩美造船合作项目。来自半导体、造船、出行产业等多个领域的两国企业家代表出席了当天的活动。韩方代表包括韩国经济人协会会长柳津、三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车会长郑义宣、LG会长具光谟、韩华副会长金东官；美方代表包括英伟达CEO黄仁勋以及波音、丹纳赫集团、应用材料公司等企业的代表，总计21人。总统室表示，双方讨论了全球环境变化及两国产业合作方案，并特别强调了包括共同研究在内的技术合作和政府扶持的重要性。总统室称，双方一致认为，美国的创新技术力与韩国的制造业竞争力相结合，将可引领全球市场。会议中，韩国企业公布了总计1500亿美元的对美投资计划。