李在明：将增加国防开支 应对北韩挑衅并推动对话

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明表示，他与美国总统特朗普在首脑会谈上就“顺应安全环境变化，使韩美同盟朝着更加互惠、面向未来的方向实现现代化”达成了共识。李在明26日结束会谈后前往位于华盛顿的美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发表讲话。李在明表示，将同特朗普总统一道，开创以国家利益为核心的务实同盟新格局。李在明表示，美国对韩国的防卫承诺和韩美联合防卫态势将始终稳固，与此同时，韩国将在维护韩半岛安全方面发挥更加主导性的作用。李在明强调，韩国将增加国防开支以引进尖端科技和设备，把韩国军队建设成一支在21世纪未来战争中必胜的智能化强军。李在明介绍称，特朗普总统在首脑会谈中表示，将积极支持韩国增强国防力量，并进一步扩大韩美尖端军工技术领域合作。李在明指出，韩美同盟已取得耀眼成就，但韩半岛仍存在着尚未解决的“时代残余”，即北韩核问题。李在明表示，为实现韩半岛与世界的永久和平，坚持“韩半岛无核化”目标至关重要。韩美两国商定继续紧密合作，实现韩半岛和平与无核化。李在明指出，韩半岛必须严格遵守《不扩散核武器条约》（NPT）规定的义务，这符合南北双方的利益。韩国将遵守核不扩散体制，并严格履行无核化承诺。此外，李在明表示，以国家利益为中心的务实外交原则同样适用于南北关系。韩美两国将在强有力地应对北韩挑衅的同时，努力推动与北韩展开对话。李在明强调，将与特朗普总统一道，以牢固的韩美同盟为基础，夯实韩美日紧密合作。三国将共同应对北韩的核导威胁，为印太地区及全球范围内的和平与繁荣作出更多努力。