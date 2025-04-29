韩美两国企业签署11项谅解备忘录 涵盖造船等五大领域

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美两国企业以两国首脑会谈为契机，签署了多项旨在加强制造业复兴伙伴关系的合同和谅解备忘录（MOU）。韩国产业通商资源部表示，韩美商务圆桌会议当地时间25日在美国华盛顿特区举行，该部门长官金正官与美国商务部部长卢特尼克出席，两国企业签署了覆盖造船、核电、航空航天、液化天然气（LNG）和关键矿产五大领域的11份合同及谅解备忘录。HD现代、韩国产业银行与美国私募基金博龙资本 (Cerberus Capital）签署了旨在建立规模达数十亿美元的共同投资基金的谅解备忘录。基金将投资美国造船业、海洋物流基础设施、尖端海洋技术，重建并加强美国及盟友的海洋力量。三星重工与维戈尔海洋集团(Vigor Marine Group)签署了覆盖美国海军支援舰MRO（维护、修理和运营）及船厂现代化、船舶共同建造等领域的战略伙伴关系谅解备忘录。在核电领域，韩国水力原子能公司、斗山能源（Doosan Enerbility）、X-energy、亚马逊云科技（AWS）签署了关于小型模块化反应堆（SMR）设计、建造、运营、供应链搭建、投资及扩大市场的四方合作谅解备忘录。X-energy与NuScale Power、泰拉能源（TerraPower）并列为美国三大小型模块化反应堆研发企业。斗山能源与美国能源开发企业Fermi America签署了关于向美国得克萨斯州人工智能园区项目供应大型核电站和小型模块化反应堆器材的全面合作关系谅解备忘录。此外，韩国水力原子能公司与美国核燃料供应商Centrus能源集团签署了共同投资建设铀浓缩设备的谅解备忘录。在航空领域，大韩航空与波音签署了从波音公司购买103架新一代高能效飞机的谅解备忘录，总价值362亿美元。大韩航空还与GE航空航天签署了购买发动机及维修保养服务的谅解备忘录，总价值137亿美元。上述两项协议为大韩航空成立以来规模最大的单笔合同。韩国天然气公司与美国大宗商品贸易商托克集团（Trafigura Group）等签署了中长期液化天然气购买合同，将从2028年起每年购买330万吨美国产液化天然气，为期10年。此外，高丽亚铅公司与美国军工企业洛克希德·马丁公司签署了关于锗的供应和购买，以及关键矿产合作的谅解备忘录。