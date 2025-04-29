韩党政编制明年预算案 商定设立史上最高研发预算

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党和政府表示，党政就明年预算案进行了讨论，并就编制有史以来最大规模的研究开发预算和扩大儿童津贴支持等达成一致。共同民主党政策委议长韩贞爱26日上午在2026年预算案党政协商会议后举行的新闻发布会上表示，党政一致认为，明年的预算案将为韩国经济增长和民生恢复作出贡献，作为国民主权政府的首份预算案，将忠实地体现政府的施政理念。韩贞爱强调，现在正是积极发挥财政作用、应对外部不确定性的时候。她表示，将构建财政良性循环，以促进经济增长和民生恢复，并确保税收，增强财政稳健性。韩贞爱表示，为了纠正上届政府削减研发预算的错误，党政决定编制有史以来最大规模的研发预算，以积极推进投资。她还表示，为了跻身人工智能（AI）三大强国之列，建设以AI为基础的社会，将大幅增加图形处理器（GPU）采购预算，并编制AI相关预算，设立新基金，扩大对AI、半导体等未来战略产业的投资，使国民切实感受到AI服务。出席党政协商会议的经济副总理兼企划财政部长官具润哲致辞时表示，削减或取消应当削减的项目，集中投资需要推动的项目，并将重点放在经济复苏和增长方面。具润哲指出了预算的三大投资重点领域，包括技术主导的超革新经济活性化、通过建立基本稳固的社会实现全民增长、以国民安全和国家利益为中心的外交与安保。明年的预算案于29日举行的国务会议上表决通过后，将通过国会审查最终确定。