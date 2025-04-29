北韩指责李在明访美“无核化”发言 称其为痴人说梦

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩针对韩国总统李在明访美期间表示韩美两国将合作实现半岛和平与无核化的发言指责称，这完全是痴人说梦。朝中社27日以《患无核化妄想症的伪君子身份毕露》为题发表评论，重申不放弃核武器的立场“绝对不变”。朝中社嘲讽韩国是“世界上唯一将国家所有主权完全拱手让给美国的政治贫困国家”。报道称，李在明继续被“无核化妄想症”这一“遗传病”缠身，这不仅对韩国，对任何人都不利。报道称，我们成为拥核国是必然选择，这反映了外部敌对威胁和不断变化的全球安全格局。若要我们改变核政策，世界就必须改变，朝鲜半岛的政治和军事环境也必须改变。朝中社就李在明形容北韩是“穷凶极恶的邻居”一事反驳称，这是对我们的极大侮辱。由此可以看出，为什么我们把韩国称为敌人，为什么说韩国是肮脏的族群。正在美国访问的李在明总统当地时间25日在位于华盛顿的美国战略与国际研究中心（CSIS）发表演讲时表示，韩半岛必须彻底遵守《不扩散核武器条约》（NPT）规定的义务，韩国也将彻底遵守该条约，并履行无核化承诺。李在明在演讲中还形容北韩是“穷凶极恶的邻居”，并强调，单靠压制无法解决问题，还需要适当的管控措施。李在明还表示，将努力推动与北韩对话。