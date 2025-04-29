民调：53.1%韩国国民对韩美首脑会谈持肯定看法

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：27日公布的一项民调结果显示，超过半数的韩国国民对韩国总统李在明与美国总统唐纳德·特朗普举行的首脑会谈给予肯定评价。Realmeter受《能源经济新闻》委托，面向韩国507名18周岁及以上国民实施调查。结果显示，53.1%的受访者对韩美首脑会谈持肯定看法。据调查，37.6%的受访者认为首脑会谈“非常成功”，15.6%的受访者表示“相当成功”。另有41.5%的受访者对韩美首脑会谈持负面看法。其中，27.9%的受访者认为“完全失败”，13.6%的受访者表示“较为失败”，5.4%的受访者保留了意见。从地区来看，光州、全罗、京畿、仁川地区受访者的肯定评价占比较高，而首尔地区的肯定评价为45.9%，负面评价为46.6%。从各年龄段来看，40岁至59岁的受访者中持肯定看法的人较多，而18岁至29岁持负面看法的人较多，达到58.8%，在所有年龄段中占比最高。在全体受访者中，60.7%的人认为此次韩美首脑会谈取得了成果，34.6%的人认为没有成果。具体成果包括“扩大造船业和制造业等经济合作”（18.0%）、“建立领导人之间的个人信任”（14.0%）、“推动美北对话及韩半岛和平进程”（13.9%）、“加强韩美日同盟合作”（10.5%）。此次调查采用随机抽取虚拟手机号、电话员致电询问的方式进行。应答率为5.3%，置信度为95%，抽样误差为正负4.4个百分点。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会网页。