韩华向费城造船厂追加投资50亿美元 年造船能力增至20艘

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩华集团在韩美首脑会谈后，决定向位于美国宾夕法尼亚州的韩华费城造船厂追加投资50亿美元。韩华集团当地时间26日在韩华费城造船厂举行的“缅因州”号命名仪式上公布了上述追加投资计划。作为主要投资来源的是韩美关税谈判达成协议时提及的1500亿美元造船业合作投资基金。该基金将以直接投资以外的担保和贷款方式设立，并由政策金融机构主导。韩华集团计划通过此次投资，将目前每年1至1.5艘的造船能力提升至20艘。韩华集团旗下航运子公司韩华海运也借此次活动之机，向韩华费城造船厂订购了10艘中型油轮和1艘液化天然气运输船。这是韩美造船合作项目“MASGA”正式启动后的首次订单合同，10艘中型油轮全部由韩华费城造船厂单独建造，预计2029年初交付。韩华费城造船厂今年7月从韩华海运承揽了价值3500亿韩元的一艘液化天然气运输船，预计将与韩国的韩华海洋公司共同建造。李在明总统在韩华费城造船厂的留言簿中写道，期待韩美造船合作的象征——韩华费城造船厂开启韩美同盟的新篇章。出席活动的韩华集团副会长金东官表示，命名仪式是韩美两国共同重建造船产业、扩大造船能力、培养引领未来产业技术人才的具体体现。费城造船厂去年年末由韩华海洋（40%）和韩华系统（60%）投资1亿美元收购。