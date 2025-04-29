访华特使团：若无重大变故 习近平将访韩

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：作为李在明总统特使团团长访华的前国会议长朴炳锡透露，中国国家主席习近平若无特殊情况，将于10月出席在庆州召开的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议。朴炳锡团长26日下午在中国北京的韩国驻华大使馆与特派记者进行的恳谈会上，就李在明通过亲笔信邀请习近平参加APEC领导人非正式会议一事表示，习近平多次表示希望与会，预计若无“惊天动地”的变故，将会成行。关于韩中首脑互访问题，朴炳锡表示，习近平已11年未访韩，而韩国总统多次访华，因此希望习近平能率先访问韩国。习近平在朴槿惠政府时期的2014年7月访问过韩国，之后没有访韩。在被问及李在明政府在美中之间是否就"均衡外交"交换意见时，朴炳锡团长表示，已向中方传达“妥善管控美中关系将有助于韩中关系”的立场。中国领导层并未对韩美首脑会谈发表立场，也未直接针对韩国，而是更多谈及韩中和美中关系的大原则。虽然访华特使团曾邀请中国解除“限韩令”等限制，开放文化内容市场，但确认仍存在不少障碍。朴炳锡团长表示，在访华期间几乎所有中国领导人都对反华情绪作出了强烈反应，认为“毫无根据的反华情绪会损害两国友好关系，因此有必要采取措施”。特使团表示，计划管制任何超越宪法和法律规定的言论自由范围的行为。