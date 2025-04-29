李在明夯实韩美同盟及韩日合作 细节问题仍待解决

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明就任后，时隔82天与美国总统唐纳德·特朗普举行了首次首脑会谈。李在明23日离开首尔，首访日本，并在美国华盛顿和费城开启了紧凑的访美行程。美国和日本是韩国外交比重最大的国家，此次巡访将成为衡量新政府与美日两国关系的指标，备受民众关注。韩美首脑会谈被认为是新政府上台后的最大考验，李在明的表现总体上获得了积极评价。在此次会谈中，韩美两国避免了敏感的矛盾议题，专注于重申友好同盟关系。会谈前有人担忧可能会出现会谈破裂等意外情况，但也有人认为，李在明扭转了氛围，顺利完成与特朗普总统的首次会晤，获得了及格分数。李在明在会晤中强调韩美安全同盟，并提出重启美北对话。李在明提议与北韩国务委员长金正恩会晤时表示，如果特朗普总统扮演“和平缔造者”的角色，自己将担任“领跑人”全力配合。特朗普积极回应称，希望今年与金正恩会面。特朗普总统对今年参加在庆州举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议给予肯定回答，这也是李在明得到肯定评价的一个原因。会谈结束后的访美行程中，李在明持续释放两国在经济和安全领域合作的信息，凸显了加强韩美同盟的意志。虽然在此次访美过程中，韩美谈判的争论焦点未全面浮出水面，但考虑到美国今后将会拿出“真正的账单”，预计双方在后续谈判中将展开激烈的拉锯战。诸如大米和牛肉市场开放、扩大对美直接投资、韩美同盟现代化、扩大驻韩美军战略灵活性等争议问题，在今后的谈判过程中随时都可能成为两国关系的导火索。美国与北韩重启对话的障碍依然存在。北韩和中国的反应尚难确定，北韩与俄罗斯的密切关系等国际局势也可能成为变数。