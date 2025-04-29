受《黄色信封法》影响 36%驻韩外企称考虑缩减投资或撤离韩国分公司

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：《黄色信封法》24日在韩国国会全体会议上获得通过，三成驻韩外企表示，考虑缩减在韩投资或撤离韩国分公司。《黄色信封法》全称为《劳动组合（工会）法》第2、3条款修正案，该法案扩大法律适用对象，加强承包企业对外包企业劳动者的责任，并限制对工会和劳动者的索赔诉讼范围。27日，驻韩外国企业联合会（KOFA）以进驻韩国的100家外国人投资企业代表和人事负责人为对象，就此次通过的法案对外企在韩投资计划的变化展开了问卷调查。结果显示，35.6%的受访者回答“考虑缩减投资或撤离韩国分公司”。他们对争议行为的索赔责任进行调整的《黄色信封法》第三条持否定看法。具体来看，对于损害赔偿限制条款，持肯定看法者仅占7%，持否定看法者占47%，持 中立看法者占46%。对于扩大对罢工参与者保护的条款，持肯定和否定看法者分别占40%和44%， 持中立看法者占16%。对于非法罢工的民事责任限制条款，持肯定和否定看法者各占30%和50%， 持中立看法者占20%。驻韩外国企业联合会(KOFA)成立于1999年9月，是15000多家驻韩外国投资企业与政府间起到桥梁作用的非营利组织，目前拥有约600家会员公司。参与此次调查的受访者母公司所在地区依次为欧洲（53.5%）、北美（22.8%）和亚洲（21.8%）。