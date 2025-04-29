李在明：韩美首脑会谈推动韩半岛和平进程取得重大进展

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明表示，韩美首脑会谈是推动韩美同盟现代化、解决北韩核问题、推进韩半岛和平进程的一次重要契机，意义深远。李在明26日在社交媒体平台上发文表示，期待两国今后继续紧密合作并逐步扩大合作范围，携手开启和平时代，确保下一代能够享受安全富饶的生活。李在明表示，与美国总统特朗普的首脑会谈在友好、和睦的氛围中进行。双方基于对彼此的尊重和信任，就多项议题进行了交流，并共同探索了韩美同盟的未来，是一段非常宝贵的时间。李在明表示，特朗普对韩国的政治局势、贸易及关税谈判表达了深切关注。两人还分享了遭遇政治恐怖活动的共同经历，形成了深刻共鸣。李在明强调，此次韩美首脑会谈中，双方就美国造船业的现状和前景、来自北韩的威胁等问题展开了深入对话。李在明就会谈后举行的韩美商务圆桌会议表示，对美国过去为韩国的超高速发展所作出的巨大贡献致以谢意。他强调，韩国将凭借全球顶尖的制造业技术实力，成为推动美国制造业复兴的最佳伙伴。李在明提议，韩美两国应通过在造船、核电等战略性产业和半导体、人工智能、生物科技等尖端产业的合作来提升国际竞争力，并通过扩大战略性投资和收购来构建稳定的供应链。他指出，两国企业的合作是开启韩美同盟新黄金时代的关键，韩国政府将予以大力扶持。此外，李在明表示，他访问了位于华盛顿特区的美国战略与国际问题研究中心（CSIS），介绍了立足于韩美同盟的基本价值——自由与民主主义的新政府执政愿景。他强调，将在韩美日三边合作的基础上共同应对北韩核威胁，为东北亚乃至世界的和平与繁荣不断努力。