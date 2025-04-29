韩国法院驳回对前国务总理韩德洙的逮捕令

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：首尔中央法院27日驳回对前国务总理韩德洙的逮捕令申请。法院当天结束逮捕令审查后表示，对重要事实关系和嫌疑人一系列行为的法律评估存在商榷余地。法院还表示，根据迄今所获证据、调查经过、嫌疑人当前地位等因素，无法断定嫌疑人存在超越防御权行使范围的销毁证据之虞。同时综合其履历、年龄、居住及家庭情况，以及调查过程中的到案情况和陈述态度，亦难以断定嫌疑人存在潜逃风险。韩德洙被指控涉嫌协助前总统尹锡悦颁布非法紧急戒严令。根据《宪法》和《政府组织法》，国务总理受总统命令统辖各行政部门，指挥、监督行政机关负责人。国防部长官或行政安全部长官的戒严令颁布建议须经国务总理上报总统，国务会议副议长职务亦由国务总理担任。特检组认为，国务总理负有牵制总统滥用职权的责任，但韩德洙不仅未能积极阻止总统颁布非法戒严令、发动内乱，反而予以协助。特检组还认为，韩德洙在戒严令颁布前建议召集国务会议，并非为了阻止戒严，而是为了制造戒严在程序上合法的假象。韩德洙还涉嫌在事后撰写并废弃戒严令，以弥补初始文件存在的法律缺陷。特检组认为，去年12月5日，韩德洙和前防长金龙显在总统室前附属室长姜义求撰写的伪造戒严令上签字，随后又以“若被发现事后撰写戒严令或引发新争议”为由，指示废弃。此外，韩德洙涉嫌在宪法法院作伪证。据悉，韩德洙在尹锡悦弹劾审判过程中作证称，完全不记得收到戒严令，但在本月19日的调查中推翻其证词，承认从尹锡悦处收到了戒严令。根据上述调查结果，特检组以涉嫌协助内乱主犯、作伪证、伪造公文、破坏公共文件及违反《总统记录物管理法》等罪名向法院申请了韩德洙的逮捕令。不过韩德洙方面否认了除作伪证嫌疑外的其他指控。韩德洙坚称，尽管自己尝试对戒严予以阻止，但总统意志十分坚决，召开国务会议也是为了阻止戒严。对于事后撰写并废弃戒严令一事，韩德洙方面表示，戒严令在撰写后即被废弃，因此无法认为该行为是为了令戒严合法化。特检组计划研究驳回理由后，再决定是否重新申请逮捕令。