美国宣布对北韩新制裁 指控其利用IT人员为武器开发筹资

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国财政部将参与北韩武器开发筹资活动的1名北韩籍个人、1名俄罗斯籍个人及2家实体列入制裁名单。上述个人和实体参与了协助北韩IT人员在美国公司就业并非法获利的活动。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）当地时间27日将违反北韩制裁规定的俄罗斯籍男性维塔利·安德烈耶夫和居住在俄罗斯哈巴罗夫斯克的北韩籍男性金应顺（音）列入制裁名单。朝鲜新进贸易公司（Korea Sinjin Trading Company）、沈阳金丰利网络科技有限公司（Shenyang Geumpungri Network Technology Co., LTD）也在制裁之列。财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长助理约翰·赫尔利表示，北韩政权以美国企业为目标，持续通过北韩驻外IT人员窃取数据或进行勒索。财政部介绍，此次措施是各部门应对北韩各类创收策略工作的一环。北韩违反美国和联合国的制裁，利用驻外IT劳工非法获取的收益为大规模杀伤性武器和导弹项目筹集资金。财政部指出，这些IT劳工使用伪造文件或窃取的身份证在美国等海外企业就业。经证实，部分劳工还在其所在企业的网络中植入恶意代码，窃取企业的独家技术或敏感数据。维塔利·安德烈耶夫帮助此前受美国制裁的真荣信息技术开发合作公司（Chinyoung Information Technology Cooperation Company，以下简称“真荣信息”）转移资金。该公司与北韩国防省存在关联，雇佣在俄罗斯、老挝活动的IT人员。财政部还证实，安德烈耶夫涉及多笔金融交易，包括去年12月伙同北韩驻俄罗斯外交官金应顺将价值60万美元的加密货币兑换为美元并汇款。沈阳金丰利网络科技有限公司是真荣信息在中国设立的空壳公司，负责雇佣北韩IT人员。自2021年以来，该公司为真荣信息和朝鲜新进贸易公司赚取了逾100万美元。新进贸易公司是北韩国防省下属企业，该公司负责向真荣信息转达有关向海外派遣北韩IT人员的指示事项。财政部表示，受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，其持股份额超50%的企业也将自动被纳入制裁范围。