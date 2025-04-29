韩个人信息保护委对SK电讯开出1348亿韩元罚单

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国个人信息保护委员会对遭受黑客攻击的SK电讯开出约1348亿韩元的罚单，创历史新高。个人信息保护委员会28日表示，该机构27日召开第18次全体会议，决定对因安全疏忽造成USIM卡等个人信息泄露的国内最大移动通信服务商SK电讯处以1347.91亿韩元罚款。委员会还表示，SK电讯未在发现个人信息泄露后的72个小时内通知用户，未能及时防止损失，决定处以960万韩元罚款。根据委员会调查结果，SK电讯的多个移动通信服务核心系统遭到黑客攻击，造成该公司2300万名LTE和5G用户的手机号码、USIM卡验证密钥等25项个人信息泄露。委员会指出，SK电讯管理和运营不到位，外网与内部网络之间未设置基本的访问限制，极易遭受黑客攻击。此外，SK电讯疏于采取监测、应对非法泄露行为的措施，错失事先防范黑客的良机。同时，SKT将记录有2300余个服务器用户名及密码的文件在不设置密码的情况下保存在管理网服务器中，使黑客可查阅并窃取个人信息。委员会指出，尽管SK电讯意识到存在安全漏洞，但在今年4月信息泄露前未进行安全升级工作，也未对USIM卡验证密钥进行加密，违反了多项公司内部的安全规定。对此，SK电讯28日发表声明称，公司在委员会调查和议决过程中对所采取措施及立场进行了充分说明，但是最终未能在结果中得到反映，对此感到遗憾。对于是否要对个人信息保护委员会的决定提出异议并采取法律行动，SK电讯表示，将在细致研究委员会议决书内容后确定立场。