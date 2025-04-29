韩美乙支自由之盾联演结束 部分野战训练推迟至下月实施

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美“乙支自由之盾（UFS）”联合军演于28日结束。此次军演于本月18日启动，实施了覆盖海陆空、太空、网络、情报等全领域的联合作战，并在演习方案中融入了近期战争形态分析反映的现实威胁。韩美联合军司令部28日表示，此次联演再次确认了韩美同盟的牢固防卫态势，进一步加强了联合应对能力，检验了遏制任何挑衅并在必要情况下防御两国的能力。司令部还表示，韩国政府、民间机构及应急人员参与了联演的策划和执行，对危机管理、平民保护流程进行了综合评估。联合国军司令部要求部分成员国派遣人员参与联演，验证了多国联合作战的互操作性。驻韩美军第八军作为地面部队在韩半岛全境实施大范围联合训练，验证了与韩国陆军的互操作性，加强了备战态势。驻韩美军第七空军与韩国空军围绕韩半岛全境制空、近距空中支援、拦截行动等主要任务，整合运用包括第五代战斗机在内的各类空中作战力量。驻韩美军太空军与空军太空作战团合作，提升了对太空领域的识别、探测和预警能力。驻韩美军海军与第七舰队、韩国海军作战司令部合作，加强了联合海洋作战能力；美国海军陆战队第三远征军、驻韩美军海军陆战队、韩国海军陆战队则专注于提升两国联合登陆作战准备与机动能力。驻韩美军特种作战司令部与韩国特种作战司令部熟练开展大规模杀伤性武器应对、直接打击作战及特殊侦察任务。今年演习规模与往年相当，但原定40余次野战机动训练（FTX）中，有20多次推迟至下月实施。韩国联参称高温天气是推迟原因，但分析认为也有出于对北韩抗议的顾虑。本月23日，北韩试射了两种性能改良的新型防空导弹。此次试射正值韩国总统李在明访问日本和美国，也具有回应韩美联演的性质。北韩总参谋部发言人还发表谈话谴责称，韩美联演是极具挑衅性的大规模侵略实战演习。对此，驻韩美军有关人士驳斥称，乙支自由之盾联演是根据《韩美共同防御条约》实施的定期防御性训练。