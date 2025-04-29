韩政府公布电诈根治综合对策 加强移动通信运营商等机构责任

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：为根治电信诈骗，韩国政府决定加强移动通信运营商和金融机构的管理、赔偿责任。政府将组建137人的“电信诈骗综合应对团”，警察厅也将展开为期5个月的特别打击行动。28日，政府在国务调整室室长尹昌烈的主持下召开跨部门工作组会议，敲定并公布了包含上述内容的“电信诈骗根治综合对策”。对策的目标是“通过有关机构的联合行动，以预防为主，全面打击电信诈骗”，核心内容为重组应对管理结构、实施预防和先发制人措施、加强赔偿和处罚。下月起，以警察厅为中心组建的“电信诈骗综合应对团”将投入全天候、全年无休的运营。工作人员规模将从现有的43人增至137人，一旦发生电信诈骗，将启动覆盖咨询、分析、阻断、调查的全流程实时应对。移动通信运营商和金融机构的管理、赔偿责任也将得到大幅加强。移动通信运营商及其代理、销售网点若发现存在外籍用户骤增或其他手机开通异常情况，必须立即通知科学技术信息通信部。若因移动通信运营商管理疏忽导致手机非法开通等情况，政府将采取包括吊销运营商执照、停业在内的严厉处罚措施。政府还将推进立法，要求金融机构等对预防电信诈骗负有责任的主体赔偿部分或全部损失。此外，政府将构建电信诈骗人工智能平台，运用人工智能对电信诈骗相关金融、通信、调查等各领域信息进行分析。在电诈犯罪调查方面，警察厅将组建由国家调查本部长担任组长的电信诈骗工作组，建立全国性专项调查体系。警察厅还将于下月起至明年1月，展开5个月的电信诈骗特别打击行动。