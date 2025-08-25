金正恩首次登上国际多边舞台 引发高度关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩将出席中国抗战胜利纪念活动，这是他自执政以来首次登上国际多边舞台。金正恩曾多次与美国、中国、俄罗斯等国家进行首脑外交，但从未在国际多边舞台上露面。北韩奉行“唯一领导体制”，在该体制下，最高领导人必须是唯一主角。在此背景下，北韩数十年来一直回避多个领导人并列出现的多边舞台。因此，对金正恩来说，此次访中可谓是一次破格选择。北韩在宣布金正恩出席中国抗战胜利纪念活动的行程后仅时隔一天，即29日，就通过北韩劳动党机关报《劳动新闻》和官方广播《朝鲜中央广播电台》等媒体，向国内民众公开了相关消息。在北俄关系日益紧密、北中关系趋冷的背景下，金正恩突然出席中国抗战胜利纪念活动，这也值得关注。北俄关系曾因派兵支援而达到高峰。在俄乌战争接近尾声的局面下， 北韩可能考虑到这种密切关系减弱的可能性，将此次访华作为恢复北中关系的契机。此外，北韩近日持续谴责韩美联合军演以及韩日首脑会谈。在此背景下，还有观点认为，北韩可能考虑到韩美、韩美日合作日益加强的趋势而采取了上述举动。还有分析指出，在韩美向北韩释放出恢复美北对话信号的情况下，北韩试图通过加强与中国的联合，在未来的美北谈判中占据有利位置。