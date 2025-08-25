李在明总统与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦总统通电话

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明28日与吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·努尔戈若耶维奇·扎帕罗夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙进行了就任后的首次通话。韩国总统室发言人姜由桢在书面简报中表示，扎帕罗夫总统继此前致电祝贺李在明就任韩国总统后，在此次通话中再次致以祝贺，李在明对此表示了诚挚谢意。据姜由桢介绍，近期两国经贸往来和人员交流呈增长趋势。在此背景下，两国领导人商定进一步加强合作，推动两国全面合作伙伴关系更加深入发展。李在明称，吉尔吉斯斯坦拥有丰富的矿产资源和水资源基础的能源发展潜力，希望两国加强在供应链及能源领域的实质性合作。李在明还请求吉方对当地高丽人同胞予以特别关注。随后，李在明还与塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙进行了通话。姜由桢表示，李在明对埃莫马利·拉赫蒙此前致电祝贺李在明就任韩国总统一事致以诚挚谢意，并指出，自1992年建交以来，韩塔两国一直努力深化两国交流与合作。对此，拉赫蒙回应称，希望两国加强合作，推动双边关系及韩国与中亚的关系不断发展。姜由桢介绍称，两国领导人高度评价韩塔两国在发展援助领域保持的密切合作，并就将合作范围拓展至铁路、交通基础设施领域的方案交换了意见。