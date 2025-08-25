金建希被特检组起诉 韩宪政史上首次前总统夫妇同时受审

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：负责调查金建希女士多项指控的闵中基特检组表示，29日上午对金建希提起了公诉。前总统夫人被拘留并接受审判，在韩国宪政史上尚属首次；同时，这也是历届总统夫妇中首次一同被拘留并接受审判。金建希以三项指控移交审判。首先，金建希涉嫌违反《政治资金法》。特检组认为，在2022年总统选举期间，金建希与前总统尹锡悦从“政治掮客”明泰均（音）处获得了58次免费民意调查结果，并行使影响力，让前国民力量党议员金映宣在补选中获得了庆尚南道昌原议员提名。其次，金建希涉嫌违反《资本市场法》。特检组认为，2009年至2012年，金建希涉嫌参与了“德意志汽车股价操纵事件”。最后，根据《特定犯罪加重处罚法》，金建希涉嫌斡旋受贿。特检组怀疑，统一教方面在2022年4月至8月期间通过乾津法师全成培（音）向金建希赠送了钻石项链和名牌包等，以换取对统一教的支持。金建希于6日接受特检的首次传唤调查后被逮捕。此后，金建希共接受五次传唤调查，但对大部分提问行使了缄默权，拒绝陈述。特检组在起诉金建希之前，28日对向金建希提供贵重物品的相关人员进行了扣押搜查。特检组于28日确认，位于首尔麻浦区的国家教育委员长李培镕将“金龟”赠送给金建希，于是对其住宅进行了扣押搜查。此前，特检组在调查金建希一家在杨平地区开发过程中是否获得特惠时，在扣押搜查过程中发现了这只“金龟”。