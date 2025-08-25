民调：58%韩国国民认为韩美首脑会谈有利于国家利益

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：29日公布的一项民调结果显示，约六成韩国国民认为，韩国总统李在明与美国总统唐纳德·特朗普在白宫的会谈有利于韩国国家利益。韩国盖洛普26日至28日面向韩国1000名18周岁及以上民众，就如何看待韩美首脑会谈对国家利益的贡献展开了调查。结果显示，58%的受访者认为“有帮助”，其中32%的受访者认为“非常有帮助”，26%的受访者认为“稍微有帮助”。另有23%的受访者认为会谈对国家利益“没有帮助”，18%的受访者保留了意见。此次民调还调查了对周边四国首脑的好感度。结果显示，对日本首相石破茂的好感度最高，达到27%，对石破茂持持负面看法的受访者占51%；对美国总统特朗普的好感度为24%，负面看法占67%。对中国国家主席习近平的好感度为10%，负面看法占76%。对俄罗斯总统普京的好感度为4%，负面看法占88%。此外，民众对李在明总统的国政支持率为59%，在此前连续两周下降后，本周回升了3个百分点。对李在明施政给予肯定评价的主要原因是“外交”（21%），其次是“经济与民生”（12%）和“总体表现良好”（11%）。对李在明给予负面评价为30%，较前一周下降了5个百分点。负面评价的主要原因是“外交”（12%）、“福利与民生支出过多”及“劳动政策”（各9%）。此次调查采用随机抽取虚拟手机号、电话员致电询问的方式进行。置信水平为95%，抽样误差为正负3.1个百分点，接触率为45.8%，应答率为 11.8%。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会网站。