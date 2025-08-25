联黎部队时隔半个世纪结束任务 韩国东明部队将撤离

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：自1978年起被派往被称为“中东火药桶”的黎巴嫩执行各种任务的联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL，联黎部队）将于明年年底结束活动。据美联社等主要外媒报道，联合国安理会当地时间28日在美国纽约联合国总部一致通过了结束联黎部队在黎巴嫩南部活动的决议案。根据当天的表决结果，联黎部队将于明年12月31日结束活动，并于2027年开始在一年间有序、安全地进行裁减和撤离。由此，于1978年3月首次部署到黎巴嫩的联黎部队在半个世纪后结束其任务。联黎部队成立于1978年3月19日，根据联合国安理会第425号和第426号决议在黎巴嫩执行维和任务。来自50多个国家的约1万名士兵被派往黎巴嫩，其中包括韩国的东明部队。该部队自2007年以来，一直参与遏制武装势力、阻止非法武器流入等维和行动。此前，法国提交决议草案，提议将原定于本月31日结束的联黎部队活动延长至一年后的明年8月31日，安理会18日在非公开会议上进行了讨论。据法新社报道，考虑到美国有可能行使否决权等因素，法国将联黎部队的任务期限调整为延长16个月。美联社报道称，美国最初要求在6个月内撤军，后来又要求延长一年，最终对延长16个月的方案投下赞成票。特朗普政府强烈主张尽快解散联黎部队，并大幅削减了美国的资金支持。安理会决议必须在15个理事国中得到9个理事国的赞成，且不得遭到美国等五个常任理事国的否决方可通过。