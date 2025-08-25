北韩去年经济增长3.7% 创8年来新高

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据估计，去年北韩经济在加强推进国家政策项目和扩大北俄经济合作等因素的带动下，实现了八年来的最大增幅。韩国银行29日在《2024年北韩经济增长率推测结果》报告中，公开了采用联合国国民经济核算体系（SNA）方法推算的北韩经济增长率等各种统计数据。报告显示，去年北韩的实际国内生产总值（GDP）为36.9654万亿韩元，比上年的35.6454万亿韩元增长了3.7%。继2023年（3.1%）之后，北韩经济已连续两年增长，去年的增长率是自2016年（3.9%）以来的八年最高水平。继去年之后，今年北韩的经济增长率仍超过韩国（2.0%）。韩国银行国民收入组长朴昌铉（音）表示，随着对内加强国家政策项目的推进、对外扩大与俄罗斯的合作，制造业、建筑业和采矿业均出现大幅增长。北韩正在推进的国家政策项目包括国家经济发展五年计划（2021年至2025年）、地方发展20x10政策（2024年出台）。从各行业来看，在设备增设及武器类出口增加的带动下，制造业增长了7.0%，创下自1999年（7.9%）以来25年来的最高增长率。在煤炭、金属和非金属产量增加的带动下，采矿业增长了8.8%。建筑业也以住宅建设为中心增长了12.3%。采矿业增长率为1999年（14.2%）以来最高，建筑业则为2000年（13.5%）以来最高。以2024年为准，北韩的国民总收入（GNI）为44.4万亿韩元，约为韩国（2593.8万亿韩元）的1/58，即1.7%。北韩人均国民总收入为171.9万韩元，约为韩国（5012万韩元）的1/29，即3.4%。