韩国经济或已触底 国内外机构预计明年经济增速达1.8%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：越来越多的预测认为，在内需复苏、出口向好的带动下，韩国经济将逐渐反弹，今年第三季度增速有望跻身全球主要国家前列。据彭博社8月31日的统计数据，41家国内外机构对明年韩国实际GDP增速的预期值均值为1.8%。这一水平较韩国银行8月28日公布的修正值高0.2个百分点，与政府预期值持平。高盛（2.2%）、摩根大通（2.1%）、渣打银行（2.0%）、法国巴黎银行（2.0%）等8家机构的预期值高于2%。野村证券、安联、德意志银行、标准普尔、兴业银行等8家机构的预期值为1.9%，也高于平均水平。摩根士丹利等2家机构的预期值为1.5%，凯投宏观等3家为1.4%，惠誉为0.9%。截至目前，19家国内外机构发布了韩国2028年经济增速预期值，均值为2.0%。按照季度数据来看，韩国经济触底反弹的趋势更加明显。韩国银行预计，随着民间消费拉动内需复苏、半导体等产品带动出口向好，第三季度经济增速将达到1.1%。若这一预期成为现实，韩国第三季度经济增速排名有望跻身全球前五。韩美之间暂定的关税率在后续谈判中仍可能部分调整，美中之间的协商也尚未结束。此外，建筑业能否回暖也是主要变量之一。