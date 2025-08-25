北韩公开援俄官兵战斗视频 ：自爆、肉身排雷

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩媒体公开了被派遣至俄罗斯库尔斯克前线的北韩官兵因自杀式战术失去生命的画面。朝鲜中央电视台8月31日播出了参战北韩官兵的战斗影像。电视台赞扬称，年轻的伤员在被俘前拒绝投降、选择自杀，还有军人为了不拖累同伴以自尽结束生命，展现了“英雄式的牺牲精神”。据报道，视频中出现的青年同盟会员尹正赫（音）、禹伟赫（音）陷入敌人包围时，互相拥抱拉开手榴弹，英勇自爆。另一名青年同盟会员林洪南（音）接受了开拓道路的任务，随着袭击时间临近，他冲进雷区奔跑，用肉身开辟道路，壮烈牺牲。电视台播出了数百名牺牲官兵的姓名，随后称“如此奉献的青春和令人扼腕的生命,并非终点，而是光辉永生的开始”。北韩国务委员长金正恩在公开信中写道，我祈祷，那些在万里之外异乡因忠于祖国命令而英勇牺牲的将士们永远安息；胜利后定要将他们的遗体带回。视频还公开了北韩官兵深夜搭乘俄罗斯航班的画面。金正恩于去年8月28日决定派兵，去年10月底首批官兵前往俄罗斯。北韩官媒今年4月28日对内公开了参战消息；朝鲜中央电视台上月30日公开了金正恩签署的《解放库尔斯克攻击作战计划的制定情况及对策报告》。另外，北韩上月举行了两次慰问牺牲官兵遗属的大型活动，并进一步向俄罗斯施压，要求补偿。