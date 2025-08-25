日经：韩企在超薄型电视机等四个领域排名全球第一

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据《日经新闻》报道，在71个主要商品及服务领域中，去年韩国企业在4个领域的市占率排名全球第一。根据《日经新闻》公布的2024年全球主要商品及服务市场占有率排名，韩国企业在DRAM半导体、有机发光二极管（OLED）面板、NAND闪存、超薄型电视机4个市场的占有率排名第一，数量与2023年持平。在这4个市场中，三星电子继2023年之后再度夺得冠军宝座，排名第二的企业也均为韩国企业。具体来看，DRAM半导体领域，三星电子的市占率为41.1%，SK海力士为33.8%。OLED面板领域，三星电子占有率为41.7%，LG显示为23.8%。NAND闪存领域，三星电子和SK海力士的市占率分别为34.8%和21.3%。超薄型电视机领域，三星电子和LG电子的市占率分别为16.3%和14.6%。此外，韩国企业夺冠的领域数量仅次于美国、中国和日本。美国企业在27个领域中排名第一，较2023年增加1个；中国企业在18个领域中排名第一，也增加1个。日本企业在9个领域中排名第一，较2023年减少1个。《日经新闻》还指出，癌症治疗药物、生成式人工智能（AI）基础技术及服务等6个领域，世界第一的企业发生了变化。尤其值得关注的是，中国主要企业在15个领域的占有率有所下降。例如，中国企业在监控摄像头市场的占有率从2023年的52.5%下滑到49.9%。在云服务、家用空调市场的占有率也有所下降。《日经新闻》分析称，在美国对中国采取管制的领域中，中国企业的下滑势头尤为明显。此外，房地产市场泡沫崩溃所造成的内需低迷也为中国企业的竞争力蒙上了一层阴影。