美政府：关税施压对防止韩日等国拖延谈判、实施报复至关重要

韩国国际广播电台报道：美国特朗普政府担忧，若法院停止对等关税的效力，韩国、日本等与美国达成贸易协议大框架的国家很有可能会不遵守协议。美国贸易代表格里尔在上月29日提交给华盛顿特区联邦巡回上诉法院的陈述中指出，自法院启动对该案件的审理以来，政府已与欧盟、印度尼西亚、菲律宾、越南、日本、韩国、英国公布了贸易协议。格里尔指出，为了将这些框架协议落实为具有法律约束力的文件，目前美国正与上述贸易对象国加快推进相关工作。总统预计将在未来数月内陆续完成这些协议的最终敲定。格里尔强调，关税旨在管制进口并将其他国家带到谈判桌前；如果没有关税，上述任何一项协议都不可能达成。谈判的成功依赖于关税将即刻执行这一切实威胁。法院在陈述提交的当日裁定，虽然特朗普政府关税政策所依据的《国际紧急经济权力法（​IEEPA）》向总统授予了管制进口的权限，但是并不包括通过行政命令征收关税的权限。特朗普政府在向法院提交的陈述中指出，若法院作出不利于政府的判决，有可能造成严重损失，要求在政府向联邦最高法院申请救济前暂停判决效力。法院决定暂停判决效力至10月14日，特朗普政府决定向最高法院上诉。商务部部长卢特尼克在陈述中指出，若法院中止依据《国际紧急经济权力法》征收的关税，将在当前和未来对美国及其外交政策、国家安全造成极其严重且无法修复的损害。卢特尼克表示，这类判决对美国在国内外广泛的战略利益关系构成威胁，有可能致使贸易对象国采取报复措施、取消贸易协议，导致正在进行中的与贸易对象国的重要谈判脱轨。财政部部长贝森特强调，关税施压对于应对其他国家试图通过拖延谈判或征收报复性关税等手段扭曲美国出口商竞争环境、改变其在谈判中的地位至关重要，同时也关系到总统将其他国家带到谈判桌前的能力。国务卿鲁比奥指出，中止关税将对乌克兰战争停战谈判造成负面影响。鲁比奥还表示，特朗普总统依据《国际紧急经济权力法》，以印度进口俄罗斯产原油为由征收25%关税，该关税有助于提升总统在谈判中的影响力，以应对与俄罗斯在乌克兰行为相关的国家紧急状态。