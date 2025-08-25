手机话费打折 8月物价涨幅骤减至1.7%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：受手机话费临时下调的影响，8月消费者物价涨幅收窄至2%以内。韩国统计厅2日公布的2025年8月消费者物价数据显示，上月消费者物价同比上涨1.7%。此前消费者物价涨幅分别为5月1.9%，6月2.2%，7月2.1%，上月跌至1.7%，创9个月以来最低值。这主要受到了手机话费同比下降21.0%的影响。这一降幅为新冠疫情期间发放手机费补贴的2020年10月（-21.6%）以来的最大值。SK电讯因黑客事件导致大规模用户流失，公司遂于8月为2000多万名用户提供了话费半价折扣。受此影响，包括手机话费在内的公共服务费用同比下降3.6%，带动整体物价下跌0.42个百分点。统计厅分析指出，若手机话费与前月持平，则8月物价涨幅为2.3%。从各类产品来看，食品与非食品价格的两极分化趋势日益明显。84种食品的价格指数同比上涨3.9%，其中农畜水产品同比上涨4.8%，大幅拉动整体物价。畜产品同比上涨7.1%，是2022年6月（9.5%）以来的最大涨幅；水产品同比上涨7.5%，是2023年2月（8.2%）以来的最大涨幅。农产品的同比涨幅为2.7%。涨幅较大的产品包括糯米（45.6%）、大米（11.0%）、猪肉（9.4%）、鲭鱼（13.6%）、鸡蛋（8.5%）、桃子（28.5%）等。统计厅表示，蔬菜受高温天气的影响出货量减少；粮食价格因去年产量减少而上涨；畜产品和水产品则受到了屠宰量、渔获量减少的影响。此外，加工食品价格上涨4.2%。其中泡菜（15.5%）、咖啡（14.6%）的涨幅较大。餐饮服务和除餐饮外其他服务的涨幅均为3.1%，个人服务价格也上涨了3.1%。除食品外其他生活物价同比下跌0.1%。剔除农产品、石油类产品等价格波动较大产品的核心物价指数同比上涨1.9%，按照经合组织（OECD）方式计算，剔除食品和能源的核心物价指数同比上涨1.3%。反映体感物价的生活物价指数涨幅为1.5%。