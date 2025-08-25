金正恩访华前视察洲际导弹研究所 暗示将开发新型导弹

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩在前往北京出席中国纪念抗战胜利80周年阅兵仪式前，视察了洲际弹道导弹（ICBM）研究所。据朝中社2日报道，金正恩1日视察了导弹总局旗下化学材料综合研究院研究所，了解了碳纤维复合材料的生产工序，以及高功率导弹发动机的生产情况。金正恩表示，该研究所利用碳纤维复合材料制作了高功率固体发动机，并在过去两年内通过八次地面喷射试验验证了发动机运作的可靠性和准确性，金正恩还与相关人员就未来建立专业化的批量生产体系进行了讨论。报道称，采用碳纤维复合材料的新型固体发动机最大推力为1960千牛（kN），计划应用于“火星炮-19”型系列洲际弹道导弹以及新一代“火星炮-20” 型洲际弹道导弹。金正恩称赞称，这是一项有意义的成果，标志着我国战略导弹武力的加强和能力的扩大将发生重大转变。北韩最后一次试射洲际弹道导弹是在去年10月31日，当时发射了“火星-19”型。“火星-19”型是北韩武器库中最大型的洲际弹道导弹，此次北韩表明了正在研发性能更强的“火星-20”型的导弹。据评估，现有的“火星-18”型导弹射程超过1.5万公里，能够打击美国本土全境。“火星-20”型导弹有可能朝着扩大射程或增加弹头重量以增加破坏力的方向发展。金正恩此次视察导弹研究所是在1日乘坐专列前往北京之前进行的。他在上月31日还视察了新投产的重要军工企业，检查了导弹自动化生产流程。