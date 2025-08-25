北韩国务委员长金正恩2日下午抵达北京

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：经确认，北韩国务委员会委员长金正恩乘坐的专用列车韩国时间2日下午5时许抵达中国北京站附近。此次是金正恩第五次访华，他将参加中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利(战胜节)80周年阅兵式。此前，北韩官方媒体朝鲜中央广播电台2日报道称，金正恩委员长前一天搭乘专列从平壤出发，于当天凌晨通过了朝中边境。另据报道，KBS摄像机捕捉到被推测为北韩国务委员长金正恩搭乘的专用列车的画面，显示其于2日凌晨越过鸭绿江铁桥。金正恩于当天下午抵达北京，正式开启了访华日程。据观测，韩国时间2日凌晨3时许，一辆列车缓缓驶过连接北韩和中国的鸭绿江铁桥。中国丹东地区从当天午夜起加强了警戒，该列车通过后警戒随即解除。据推测，该列车为金正恩委员长乘坐的专列。此前，北韩官方通讯社朝鲜中央通讯社报道称，随行人员包括外务相崔善姬以及党政干部，并公布了专用列车内的办公室照片。但是目前尚未确认金正恩夫人李雪主、女儿金主爱、胞妹北韩劳动党中央委员会副部长金与正是否随行。北韩在最高领导人出发后立即公布其出访海外实属罕见。目前，中方已加强安保，在北京一带部署了武警，并增设了外部安检设施。 据悉，北韩驻北京大使馆也完成外墙施工，做好了迎接金正恩的准备。金正恩委员长预计将与参加中国抗战胜利80周年阅兵仪式的其他国家领导人一同下榻钓鱼台国宾馆。金正恩将在3日与中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京一同登上天安门城楼观看阅兵仪式。