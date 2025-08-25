韩党政：考虑将高收入者排除在第二轮消费券发放对象之外

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国党政考虑在第二轮民生恢复消费券发放中，将高收入人群排除在外，目前正在讨论具体标准。党政还将研讨将消费券使用场所扩大到生活协同组合，并向军人提供可在驻地附近商店使用的预付卡。国会行政安全委员会干事尹健永议员2日在国会举行党政协会会议后接受记者采访时表示，第二轮民生恢复消费券的发放，将参考2021年国民支援金发放时使用的家庭健康保险费标准，并将高收入人群排除在外。行政安全部表示，正在研讨将财产税征税标准额超过12亿韩元、金融收入超过2000万韩元的高收入者排除在发放对象之外。此外，还考虑到单人家庭、双收入及多收入家庭（有多名收入者的家庭）等家庭特点制定特别条款，并根据健康保险费标准等向收入下游的90%人群发放消费券。尹健永表示，民众此前对消费券的使用场所提出许多质疑。 因此第二轮发放时，将考虑将使用范围扩大到生活协同组合，并研讨向军人发放可在驻地附近商圈使用的预付卡的方案。国会行政安全委员会委员长、共同民主党议员辛正勋表示，民生消费券和地区爱心商品券是地方自治政策的重大转变，以往地方振兴政策多以硬件或社会间接资本为主，而该政策是李在明政府首次推出的人本导向政策。辛正勋还指出，第二轮民生消费券发放的目的在于提高当地居民便利性并增强地区自力能力。同时，执政党也向政府提出农渔村基本收入政策问题，强调这不仅是维持农民收入，更应从防止地方消失和推动国家均衡发展的角度统筹考虑。