北韩、中国和俄罗斯元首时隔66年并肩亮相天安门城楼

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩、中国和俄罗斯元首3日一同出席中国纪念抗战胜利80周年的阅兵式，时隔66年并肩亮相。当地时间3日上午9时许，中国国家主席习近平与北韩国务委员会委员长金正恩、俄罗斯总统普京一同亮相天安门城楼，出席纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年（胜利日）阅兵式。习近平主席夫妇在故宫博物院端门南广场迎接外宾并合影留念，北中俄领导人并肩站在广场中央，并在前往天安门广场的途中一同漫步交谈，营造了友好氛围。登上天安门城楼后，普京和金正恩在习近平之后依次入场，并向抗战老兵致意，随后共同站在会场中央，上演了历史性的一幕。这是冷战结束以来，北韩、中国和俄罗斯最高领导人首次在正式场合聚首。包括前苏联时期在内，这是北中俄元首时隔66年再次亮相公开活动。1959年，时任北韩主席金日成、时任中国国家主席毛泽东、时任苏联共产党中央委员会第一书记尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫同登天安门城楼，观摩中国国庆阅兵。金正恩站在习近平左侧，普京位于右侧，这一场景通过中国中央电视台（CCTV）向全世界现场直播。这被解读为在美国和中国的霸权竞争中，以中国为中心形成北中俄三国反特朗普及其西方盟友的象征。中国借此释放出强烈信息：中国战胜帝国主义列强的侵略和和中日战争的屈辱，崛起为强国，并将引领新的世界秩序。尤其是在美国特朗普政府试图拉拢俄罗斯、削弱中俄团结，甚至提及美北对话的情况下，这一举措可以被解读为公开宣布中国是唯一能够同时影响北俄两国的国家。金正恩首次亮相多边外交舞台，预计将更加 凸显“北中俄对韩美日”的格局。此外，韩国国会议长禹元植夫妇也与其他国家元首一道登上城楼，观礼纪念仪式。