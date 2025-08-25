韩国今年第二季度GDP环比增长0.7%

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：据统计，今年第二季度韩国实际国内生产总值（GDP）增长率为0.7%。据韩国银行3日公布的初步核实数据显示，2025年第二季度实际国内生产总值（GDP）环比增长0.7%。这一数字比上月公布的第二季度初步预测高出0.1个百分点。从经济活动来看，制造业以计算机、电子、光学仪器、运输设备为中心增长2.5%，拉动了整体增长。服务业增长0.8%，主要得益于零售、住宿餐饮业和运输业的拉动。相反，建筑业下降3.6%，建筑和土木领域均表现疲软。在民间消费方面，乘用车和医疗服务等商品和服务消费均有所增加，增长0.5%。政府消费也以健康保险补助费支出为中心增长1.2%。设备投资方面，运输设备和半导体制造机械等减少2.1%。建设投资也因土木工程低迷下滑1.2%。出口在半导体和石油化学产品带动下增长4.5%，进口则以能源类为中心增长4.2%。同期，名义国内生产总值环比增长2.0%，同比增长3.4%。实际国民总收入（GNI）环比增长1.0%，高于实际GDP增长率。这主要得益于贸易条件改善，实际贸易损失缩小。此外，总储蓄率为35.6%，环比上升0.7个百分点。家庭净储蓄率为8.8%，上升1.9个百分点。