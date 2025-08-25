韩国新生儿数量30年间锐减至三分之一

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国每年新生儿数量在过去30年间锐减至原来的三分之一。韩国统计厅就1995年至2024年30年间的结婚人数和出生人口进行了统计。1995年新生儿数量约为71.5万余人，2024年锐减至23.3万余人，仅为1995年的三分之一（33%）。同期，总和生育率也从1.63下降到0.75，降至一半以下。少子化和晚育的趋势愈发明显。母亲的平均生育年龄增加了5.8岁，从1995年的27.9岁上升至2024年的33.7岁；父亲的平均生育年龄也从31.1岁上升至36.1岁。在经合组织（OECD）成员国中，韩国的生育率最低，初育年龄最高。在总体下降趋势中，非婚生子女数量却有所增加。非婚生子女数量已从1995年的8800人增至2024年的1.38万人。非婚生子女比例增长了近五倍，从1.2%增至5.8%。同期，双胞胎及多胞胎数量也从9400人增至1.35万人。2022年，结婚数量跌至最低点。上世纪90年代，结婚数量曾超过40万对，而到2022年降至19.2万对。此外，1995年，男性平均初婚年龄为28.4岁，女性为25.3岁；到2024年，男性为33.9岁，女性为31.6岁。与外国人结婚的比例也从3.4%上升至9.3%。