韩国对受美国关税影响企业扩大提供270万亿韩元支持

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府决定对因美国关税措施而遭受损失的出口企业扩大提供低息运营资金等紧急支援。面向全体出口企业的贸易金融支持规模将从原来的256万亿韩元增至270万亿韩元。政府将投入1700亿韩元用于支援遭受50%关税打击的钢铁、铝等出口企业。政府3日在经济相关部长会议和产业竞争力强化相关部长会议上发表了包含上述内容在内的“美国关税谈判后续支援对策”。政府表示，通过与美国的关税谈判，双方同意将原定的25%对等关税降至15%，并将汽车关税从25%下调至15%，但15%的关税也会对出口产生负面影响，该项措施旨在缓解企业面临的困难。政府将首先动用13.6万亿韩元的政策资金，加强对企业的紧急运营资金支持。尤其是对资金实力较弱和贸易问题应对能力不足的中小企业，提供切实可行的援助。产业银行决定将受关税影响中小企业的低息运营资金贷款上限从目前的30亿韩元提高至300亿韩元，中坚企业从50亿韩元提高至500亿韩元，贷款利率也从原来的2%至3%水平再次下调0.3个百分点。中小企业振兴公团也将加强支援力度，将受高关税影响的铜产品出口企业纳入“贸易风险应对紧急基金”对象中，为确保企业的流动性，贸易保险规模将增至270万亿韩元，创历史新高。对于受关税冲击财务状况恶化的出口企业，政府将通过特别审查放宽担保要求，并将出口保险限额从2倍提高至2.5倍。包括今年补充预算和明年预算在内，“关税应对出口券”的规模将增至4200亿韩元。物流费支援限度从3000万韩元提高至6000万韩元，咨询费支援限度也从1.2亿韩元提高至1.5亿韩元。